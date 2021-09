Skutki w PIT umorzenia przez pracodawcę kosztów szkolenia

Z przedstawionego we wniosku o interpretację opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedsiębiorca zawiera z przyszłym pracownikiem umowę, na podstawie której zobowiązuje się do jego przeszkolenia na kursie motorniczych. Kandydat na pracownika zobowiązuje się do odbycia kursu oraz do zatrudnienia się po zdaniu egzaminu i uzyskaniu pozwolenia na kierowanie tramwajem. W przypadku nie ukończenia kursu bądź nieprzepracowania pełnych 36 miesięcy jako motorniczy w firmie, kandydat na motorniczego jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrócenia całości kosztów kursu. W przypadku przepracowania w firmie całego okresu, tj. pełnych 36 miesięcy, na stanowisku motorniczego koszt szkolenia jest umorzony. W konsekwencji pracownik w tym momencie uzyskuje przychód w wysokości wartości kursu motorniczego. Przedmiotowy kurs jest niezbędny do podjęcia danego zatrudnienia. Umorzenie kosztów następuje w trakcie trwania stosunku pracy (po przepracowaniu 36 m-cy), a podstawą do umorzenia jest umowa zawarta przed rozpoczęciem kursu. Podpisując umowę o świadczenia usługi szkoleniowej osoba taka nie jest pracownikiem, natomiast w momencie kiedy zostaje przez zakład pracy umorzony koszt kursu motorniczego, ta osoba już jest pracownikiem.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w przypadku, gdy przeszkolony wg powyższych zasad pracownik przepracuje trzy lata na stanowisku motorniczego i zostanie mu umorzony koszt szkolenia, to czy od tej umorzonej kwoty pracownik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu ze stosunku pracy. Jego zdaniem, pracownik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyją...