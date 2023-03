Skutki w PIT spłaty kredytu przez dłużnika solidarnego

We wniosku o interpretację podatniczka wskazała, że wraz z ówczesnym partnerem zawarli umowę kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości w udziałach po 1/2 każdy - oboje byli zobowiązani solidarnie do spłaty tego kredytu. Obecnie podatniczka zamierza znieść współwłasność nieruchomości, przenosząc swój udział na drugiego współwłaściciela nieruchomości, bez spłat i dopłat. Współkredytobiorca z chwilą uzyskania własności jej udziału w nieruchomości będzie samodzielnie spłacał kredyt, docelowo planuje spłacić go całkowicie. Umowa pozostanie bez zmian. W związku ze spłatą kredytu przez współkredytobiorcę, podatniczka nie zostanie zwolniona z długu przez bank, który udzielił kredytu. Nabywca (współkredytobiorca) zrzeknie się roszczeń o zwrot zapłaconych rat kredytu w części przypadającej na nią. Umowa zniesienia współwłasności nastąpi nieodpłatnie bez spłat i dopłat dla współwłaściciela, który przeniesie swój udział na rzecz nabywcy.

Wartość nieruchomości na dzień zniesienia współwłasności będzie wynosiła ok. 900 000 zł, zaś kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień zniesienia współwłasności wynosić będzie ok. 787 738 zł. Nieruchomość obciążona jest hipoteką na rzecz banku na kwotę 1 200 000 zł. Zatem, podatniczka przeniesie na współkredytobiorcę udział o wartości większej, niż wartość długu przypadającego drugiemu kredytobiorcy do spłaty.

Podatniczka zapytała, czy gdy nie będzie już właścicielem nieruchomości, na zakup której zaciągnięty został ww. kredyt, bo jej udział zostanie w drodze darowizny przeniesiony na drugiego kredytobiorcę, spłata całości kredytu przez tego już wtedy jedynego właściciela, nie będzie generować po jej stronie przychodu i tym samym obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Zdaniem podatniczki, gdy spłata rat kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przez dotychczasowego współwłaściciela tej nieruchomości, który w wyniku dokonan...