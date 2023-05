Skutki w PIT przewalutowania kredytu

Skoro samo przewalutowanie stanowi techniczną operację zamiany kwoty wyrażonej w określonej walucie na tę samą kwotę wyrażoną w innej walucie, to nie będzie skutkowało to powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku ww. zwrotu podatnik nie osiągnie konkretnego przysporzenia majątkowego, a w związku z tym nie ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku z tego tytułu, a bank nie jest zobowiązany sporządzić dla informacji PIT-11 - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który wraz z żoną w lipcu 2008 r. zawarł umowę o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF na kwotę 260 000 zł. W wyniku mediacji prowadzonej przed Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego małżonkowie zawarli w lutym 2022 r. z bankiem ugodę do ww. umowy. Na podstawie tej ugody doszło do przewalutowania kredytu i strony ustaliły, że kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od początku był zawarty w PLN i oprocentowany wskaźnikiem WIBOR powiększonym o marżę, zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego. Po przewalutowaniu powstała nadpłata (nadpłata kapitału oraz nadpłata odsetek), która to zwrócona została podatnikowi i jego żonie.

W związku z powyższym podatnik we wniosku zapytał, czy wskutek przewalutowania kredytu bank powinien powstałą różnicę (jeśli przy obecnym kursie jest ona korzystna dla podatnika) uznać za przychód i wystawić informację PIT-11 na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy od zwróconej nadpłaty kredytu ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ocenie podatnika, zmiana sposobu rozliczania kredytu jest neutralna podatkowo, gdyż wraz z zawarciem ugody następuje tylko zmiana sposobu rozliczenia kredytu, który został udzielony w złotych. Wartość kredytu w walucie obcej wraz z jej kursem były używane tylko jako wartości odniesienia do ustalenia wysokości odsetek i tempa spłaty kapitału. W związku z tym, po stronie banku ni...