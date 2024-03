Skutki podatkowe wystawienia fałszywej faktury. Co zmienia wyrok TS UE?

W sytuacji, kiedy pracownik podatnika VAT wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się przy tym tożsamością pracodawcy jako podatnika (bez jego wiedzy i zgody), podatnik co do zasady nie powinien być zobowiązany do zapłaty podatku – wynika z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Wyrok został 20 marca br. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.