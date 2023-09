Skrócenie tygodnia pracy do 4 dni możliwe, ale nie dla wszystkich

Wprowadzenie w ciągu kolejnej dekady 4-dniowego tygodnia pracy byłoby możliwe w wybranych branżach, w tym w nowoczesnych usługach, doradztwie, IT, ubezpieczeniach i finansach – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy odnieśli się do pomysłów skrócenia tygodnia pracy do 4 dni. Organizacja wskazuje, że taki ruch byłby bardzo trudny do przeprowadzenia np. w służbie zdrowia, budownictwie, handlu czy sektorach przemysłowych.