Składki ZUS: Zwrot kosztów dojazdu dla członków rady nadzorczej 

Należności otrzymywane przez członka rady nadzorczej jako zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej zarówno do siedziby spółki, jak i w inne miejsce gdzie odbywają się posiedzenia, naliczane zgodnie z rozporządzeniem ws. odbywania podróży służbowych oraz rozporządzeniem ws. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że posiada radę nadzorczą (dalej: RN) powołaną do kontrolowania spółki zgodnie z zapisami prawa handlowego. Członkowie RN zostali powołani do rady przez zgromadzenie akcjonariuszy. Członków RN nie łączy ze spółką stosunek pracy ani żadna umowa cywilnoprawna. Zgodnie z zapisami statutu spółki:

członkowie RN wykonują swoje obowiązki osobiście,

udział w posiedzeniu RN jest obowiązkiem członka RN a jego nieobecność na posiedzeniu musi być usprawiedliwiona,

członkowie RN otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji w RN,

spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków rady nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie rady, koszty wykonywania samodzielnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Członkowie RN odbywają swoje posiedzenia albo w siedzibie spółki albo poza jej siedzibą - w oddziale. Na posiedzenia RN członkowie dojeżdżają z miejscowości zamieszkania różnymi środkami transportu: prywatnymi samochodami osobowymi, pociągami, autobusami. Spółka zwraca członkom RN poniesione koszty podróży na posiedzenia RN na podstawie przedstawionych dowodów ich poniesienia, w tym w szczególności biletów za przejazd pociągiem lub według rozliczenia ilości przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością spółki.

Wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu określona została w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dalej: rozporządzenie o stawce).

Spółka rozlicza zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia RN analogicznie jak wynagrodzenie wypłacane członkom RN z tytułu pełnionych przez nich funkcji w RN. Zwracając członkom RN koszty dojazdu na posiedzenia RN spółka nalicza podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: podatek) od wypłacanych kwot i podatek ten potrąca z wypłacanych kwot jako płatnik tego podatku. Spółka od zwrotu kosztów przejazdu nalicza obecnie także składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną (dalej: składki ZUS) uznając, iż poniesione koszty dojazdu stanowią podstawę wymiaru składek ZUS.

Jednocześnie zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia RN nie stanowi w spółce kosztu uzyskania przychodu jako wydatek nie mający związku z uzyskaniem przez spółkę przychodu podatkowego oraz jako wyłączony z możliwości zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie spółki należności otrzymywane przez członka RN jako zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie RN zarówno do siedziby spółki, jak i w inne miejsce gdzie odbywają się posiedzenia RN, naliczane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie odbywania podróży służbowych oraz rozporządzeniem o stawce nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie), wskazuje bowiem, iż w podstawie wymiaru składek ZUS nie uwzględnia się diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem pkt 17.

Dodatkowo § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia stanowi, że przepisy § 2-4 (a więc również dotyczące wyłączenia z podstawy wymiaru składek) stosu...