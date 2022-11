Składki ZUS: Zbieg tytułów do ubezpieczeń przez część miesiąca

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podmiot, który zawarł w 2022 roku z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej umowę na realizację zadania publicznego. W ramach tej umowy zawiera umowy z innymi podmiotami (partnerami) ws. przyznania uprawnień rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny. Pod pojęciem przyznania uprawnień rozumie się najczęściej preferencyjne warunki cenowe na sprzedawane przez partnerów towary i usługi (wybrane lub wszystkie) dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zadanie będące przedmiotem umowy z Ministrem realizowane jest przy pomocy Modułu Obsługi Partnerów w Systemie Informatycznym Karty Dużej Rodziny (MOP SI KDR) zapewnianym przez Ministra. W szczególności podmiot zobowiązuje się do wprowadzania do MOP SI KDR danych partnerów Karty Dużej Rodziny, informacji o przeprowadzonych negocjacjach, formularzy oceny ofert, a także publikacji za jego pośrednictwem ofert partnerów na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny.

Do realizacji zadania podmiot zatrudnia negocjatorów na podstawie umowy o świadczenie usług, którzy otrzymują wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od liczby oraz rodzaju podpisanych i opublikowanych umów/aneksów z partnerami programu KDR. Umowy realizowane są w ramach działalności wykonywanej osobiście przez negocjatorów i nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej negocjatora.

Podmiot zawarł umowę o świadczenie usług z jednym z negocjatorów od dnia 15.02.2022 r. Negocjator w dniu zawarcia umowy nie miał innego tytułu do ubezpieczenia społecznego i został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA od dnia 15.02.2022 r. Natomiast na początku października negocjator poinformował że od 15.09.2022 r. został zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymał jeszcze we wrześniu wynagrodzenie w kwocie wyższej niż 3010 zł. Wobec tego podmiot wyrejestrował negocjatora z ubezpieczeń i zgłosił go wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowiącym, że "Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy", gdyż sam negocjator nie chce zostać objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym dobrowolnie.

Wnioskodawca z...