Składki ZUS: Wynagrodzenie z pracy niższe niż płaca minimalna przy własnej firmie

W przypadku istnienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej i umowy o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który ma w umowie o pracę zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie co najmniej równej lub wyższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia - posiadane przez takiego pracownika dodatkowe tytuły do ubezpieczeń mają charakter dobrowolny.

Wniosek przedsiębiorcy dotyczył zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na ½ etatu. Od listopada 2023 r. z tytułu prowadzenia działalności przedsiębiorca jest zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzysta ze zwolnienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ dodatkowo jest zatrudniony na pół etatu, osiągając co miesiąc wynagrodzenie brutto wyższe niż minimalne. W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 4242 zł sytuacja przedsiębiorcy stała się mniej klarowna, jeśli chodzi o korzystanie z preferencji jaką jest zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności. W styczniu 2024 r. otrzymał niższe wynagrodzenie brutto, na które składało się wynagrodzenie zasadnicze za 15 dni pracy, gdyż przedsiębiorca przebywał na zwolnieniu lekarskim, co spowodowało obniżenie podstawy do ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo przedsiębiorca zaznaczył, że w umowie o pracę nie ma zagwarantowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 4242 zł za 2024 r.

Przedsiębiorca miał wątpliwość, czy za miesiąc styczeń 2024 r. powinien podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca uważa, że w miesiącu styczniu 2024 r. powinien podlegać tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynagrodzenie brutto stanowiące jednocześnie podstawę do ubezpieczeń społecznych w przeliczeniu na okres miesiąca (gdyby pracował cały miesiąc i nie był na zwolnieniu lekarskim) wynosiłoby więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia tj. 4242 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy powołanej wyżej ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostały wymienione wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, obowiązkowo ubezpie...