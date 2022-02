Składki ZUS: Umowa zlecenia ze słuchaczem zaocznego liceum, który nie ukończył 26 lat

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że zamierza zawrzeć umowę zlecenia na wykonywanie określonych czynności zleconych w spółce ze słuchaczem zaocznego liceum ogólnokształcącego. Przyszły zleceniobiorca nie ukończył 26 roku życia i nadal się uczy, co potwierdził przedstawiając zaświadczenie ze szkoły oraz wypełnił oświadczenie zleceniobiorcy, w którym zaznaczył, że jest uczniem szkoły ponadpodstawowej i nie ukończył 26 roku życia.

W związku z powyższym zadał pytanie, czy osoba będąca słuchaczem zaocznego liceum ogólnokształcącego, która nie ukończyła 26 roku życia podlegać powinna do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenie.

Zdaniem przedsiębiorcy, w myśl art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Ponieważ zleceniobiorcy ci nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniom społecznym, ani obowiązkowo, ani dobrowolnie, to nie podlegają również obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Sama ustawa nie definiuje statusu ucznia czy studenta dlatego też zgodnie z art. 3 pkt 11

ustawy o systemie oświaty, przez ucznia należy rozumieć także słuchaczy i wychowanków. Zatem, zleceniodawca nie jest zobligowany do zgłoszenia i opłacania składek społecznych i zdrowotnych z tytułu umowy zlecenia ze słuchaczem zaocznego liceum ogólnokształcącego. Do momentu kiedy przyszły zleceniobiorca posiadał będzie status ucznia potwierdzony aktualnym zaświadczeniem i nie ukończy 26 lat nie będzie podlegał on obowiązkowym ani dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej umowy.

