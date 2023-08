Składki ZUS: Umowa zlecenia z przedsiębiorcą

We wniosku o interpretację firma wskazała, że jest jednym z największych polskich producentów produkcji. W ramach każdego odrębnego projektu zdjęciowego jest wyznaczona osoba (koordynator produkcji), odpowiedzialna za zaopatrzenie członków ekipy zdjęciowej niezbędnymi materiałami i środkami, w tym posiłkami dla pracowników oraz artystów. Dla realizacji tych zakupów koordynator co miesiąc otrzymuje koszty (gotówką do rąk własnych lub przelewem na konto bankowe), po wykorzystaniu jakich rozlicza te koszty w odrębnym raporcie. Co miesiąc raport jest wysyłany do księgowości firmy. Koordynator produkcji nie zawsze jest pracownikiem firmy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Może również współpracować z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych lub B2B.

Posiłki, zakupione przez koordynatora nie są zidentyfikowane dla poszczególnych pracowników, tylko są spożywane wspólnie przez członków ekipy zdjęciowej. W tym przypadku w ogóle nie istnieje możliwość wyodrębnienia posiłku w zakresie konkretnej osoby fizycznej. Firma dodała, że według przepisów podobne potrącenie (nadanie kosztów) pracodawcy na rzecz koordynatora produkcji może być uwzględnione jako jego przychód (nieodpłatne świadczenie), jaki musi być opodatkowany i oskładkowany.

W związku z powyższym firma zapytała, czy musi uwzględnić koszty, udzielone koordynatorowi produkcji na zaopatrzenie członków ekipy zdjęciowej, jako nieodpłatne świadczenie czyli przychód koordynatora produkcji w celu ustalenia odpowiedniego przysporzenia majątkowego, podlegającego oskładkowaniu. Jej zdaniem, istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty tych kosztów, gdy zostało uznane, że świadczenie to będzie stanowiło przychód z tytułu zatrudnienia.

Firma wskazała, że: