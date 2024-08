Składki ZUS: Umowa zlecenia z osobą skreśloną z listy uczniów

Status ucznia (słuchacza szkoły policealnej) traci się w wyniku skreślenia z listy słuchaczy. W takim przypadku osoba nie zachowuje statusu ucznia (słuchacza) do końca roku szkolnego, lecz traci go z dniem skreślenia z listy słuchaczy. Oznacza to, że zleceniobiorca, który nie ukończył 26 lat i który został skreślony z listy uczniów podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia i za taką osobę należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wskazał, że zleceniobiorca, który nie ukończył 26 roku życia, 22 czerwca 2024 r. utracił status ucznia/studenta, ze względu na to iż nie podszedł do wymaganych egzaminów. Od września 2024 r. rozpoczyna ponownie naukę w tej samej szkole i na tym samym kierunku. W związku z tym przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w tej sytuacji status ucznia/studenta jest utrzymany ze względu na ciągłość nauki oraz czy na czas między 22 czerwca 2024 r. a ponownym rozpoczęciem nauki we wrześniu 2024 r. powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, czy jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca uważa, że opisana sytuacja jest kontynuacją nauki i nie należy zgłaszać zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dyspozycja treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy, zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Wśród tytułów rodzących obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom prawodawca wymienia m.in. osoby fizyczne, które na terenie Polski są zleceniobiorcami.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 4 powołanej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi, o ile nie są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26...