Składki ZUS: Umowa o współpracę z osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną

Działalność nieewidencjonowana staje się działalnością gospodarczą dopiero z dniem określonym we wniosku o wpis do CEiDG. Zatem, działalność taka na gruncie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Natomiast, fakt niepodlegania ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzeniem działalności nierejestrowanej nie oznacza, że taka osoba nie podlega ubezpieczeniom z innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.