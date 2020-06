Składki ZUS: Umowa o świadczenie usług w ramach działalności

W sytuacji, gdy w ramach posiadanego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dana osoba osiąga przychody z tytułu umowy o świadczenie usług, które na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktowane są jako przychody pochodzące z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaś przedmiot umowy jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, osoba ta z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym (ani obowiązkowo, ani dobrowolnie).

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się spółka, której działalność związana jest z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi oraz prowadzenie działalności handlowej i produkcyjnej w zakresie technologii informatycznych. Spółka ciągle stara się pozyskać osoby o kompetencjach koniecznych do wykonania produkcji w zakresie technologii informatycznych. W procesie starania się o pozyskanie nowych osób, okazało się, że osoby o wymaganych kwalifikacjach, gotowe są nawiązać współpracę za wynagrodzenie oferowane przez spółkę wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie usług, jako zarejestrowani przedsiębiorcy (wpis w CEiDG), a nie, jako pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

Spółka dodała, że złożyła także wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w którym zapytała, czy będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zaliczki od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umowy na świadczenie usług. Jej zdaniem - nie. Dyrektor zgodził się ze spółką, a ponadto w innej interpretacji potwierdził, że spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu tej umowy.

Spółka chciała wiedzieć czy przychód uzyskiwany przez usługodawcę z tytułu ww. umowy powinien być zakwalifikowany na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do przychodu z prowadzonej przez usługodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej oraz czy ma ona obowiązek zgłoszenia usługodawcy do ubezpieczeń społecznych oraz opłacania składek jako płatnik.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że podmiot, który zawarł z daną osobą fizyczną umowę o świadczenie usług nie jest zobowiązany do opłacania składek na te ubezpieczenia.

Jak wyjaśnił ZUS w wydanej interpretacji, obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

