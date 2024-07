Składki ZUS: Ubezpieczenie na życie oraz pakiety medyczne dla pracowników 

W przypadku, gdy wartość składki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie, grupowego ubezpieczenia na życie, programu opieki medycznej i ubezpieczenia zdrowotnego w części współfinansowanej przez pracodawcę stanowić będzie przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zaś prawo do uzyskania tych korzyści wynikać będzie z zapisów regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu obowiązujących u przedsiębiorcy, przewidujących partycypację pracownika (choćby symboliczną) w poniesieniu kosztów nabycia tego świadczenia, to kwota ta nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że planuje podpisać:

umowę o indywidualne ubezpieczenie na życie,

ubezpieczenie grupowe,

program opieki medycznej (w formie tzw. abonamentu medycznego lub grupowego),

ubezpieczenia zdrowotnego gwarantującego dostęp do usług medycznych w określonej sieci placówek medycznych.

Umowa indywidualnego ubezpieczenie na życie zawierana jest na czas określony. Długość okresu ubezpieczenia wskazywana jest we wniosku o zawarcie umowy, a zakres umowy ma charakter ochronny. Umowa przewiduje regularne, comiesięczne opłacanie składek przez przedsiębiorcę z

możliwością dokupienia umów dodatkowych w trakcie jej trwania tj.:

poważne zachorowanie,

trwały uszczerbek na zdrowiu,

assistance medyczny,

śmierć ubezpieczonego I inne zgodnie z zakresem umowy.

Każda dodatkowa wpłata na umowę dodatkową zwiększa sumę ubezpieczenia na życie ubezpieczonego. W momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w trakcie trwania polisy, umowa przewiduje wypłatę świadczenia na rzecz osoby uprawnionej, tj. ubezpieczonego lub osoby uprawnionej.

Umowa grupowego ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku i automatycznie odnawiana. Zakres umowy jest szerszy niż umowy indywidualnej i jest jej uzupełnieniem. Zawiera dodatkowe umowy tj.:

ubezpieczenie członków rodziny ubezpieczonego,

pobyt w szpitalu w wyniku wypadku i choroby.

Program opieki medycznej będzie w formie abonamentu lub polisy. Dzięki niej pracownik będzie mógł korzystać z prywatnej opieki medycznej. Program taki przewiduje możliwość objęcie ochroną również rodziny pracownika.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania, benefity w formie umów indywidualnego ubezpieczenia na życie, grupowego ubezpieczenie na życie, program opieki medycznej będzie finansowany częściowo przez pracodawcę, a częściowo przez pracownika. Częściowa odpłatność polegać będzie na partycypowaniu pracownika w pokryciu kosztów zakupu w wysokości 1 zł, każdego z ww. świadczeń. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownicy mają możliwość dobrowolnego przystąpienia do umów ubezpieczenia na wniosek złożony u pracodawcy. Pracodawca zapewnia pracownikom do ww. korzyści materialnych na preferencyjnych warunkach. Tym samym, z regulaminu wynagrodzenia będzie wynikało uprawnienie pracowników do zakupu świadczeń, o których mowa powyżej, na preferencyjnych warunkach, tj. po cenach niższych niż detaliczne.

Wartość ww. składek będzie stanowić przychód w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Zdaniem przedsiębiorcy, wartość wyżej opisanych świadczeń w c...