Składki ZUS: Ubezpieczenie komunikacyjne dla pracownika

Jeżeli świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, a pracownicy będą ponosić częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach wewnątrzzakładowych, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia świadczenia, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Powyższe oznacza, że świadczenia w postaci ubezpieczenia komunikacyjnego dla kierowców może podlegać nieuwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, zatem przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do opłacenia składek na ww. ubezpieczenia.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że w firmie funkcjonuje program pozapłacowy - ubezpieczenie komunikacyjne dla kierowców, do którego mogą, ale nie muszą przystępować pracownicy (ubezpieczenie skierowane do wybranej grupy pracowników - kierowców). Ubezpieczenie finansowane jest częściowo ze środków obrotowych firmy, a częściowo przez pracownika. Zasady korzystania z ww. benefitu i współfinansowania składki są opisane w regulaminie wynagradzania.

Kwota świadczenia nie stanowi bezpośrednio przychodu ze stosunku pracy. Jest to przychód dla pracownika, ale pochodzący z innego źródła, jakim jest benefit pracowniczy w postaci ubezpieczenia komunikacyjnego dla kierowcy.

Przedsiębiorca zadał pytanie, czy w związku z partycypacją pracownika, pracodawca zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty, którą pokrywa. W jego opinii, w związku z partycypacją w kosztach, jak najbardziej może być zwolniony z opłacania składek ZUS (mając odpowiednie zapisy w regulaminie).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji ZUS stwierdził:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ...