Składki ZUS przedsiębiorcy na zasiłku macierzyńskim

W sytuacji, gdy osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu zasiłku macierzyńskiego, to wówczas nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności. W sytuacji braku obowiązku odprowadzania ww. składek nie powstanie również dla przedsiębiorcy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Brak będzie również obowiązku ubezpieczenia wypadkowego.