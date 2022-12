Składki ZUS: Przedsiębiorca na zleceniu

W przypadku istnienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej i umowy zlecenia, osoba prowadząca działalność pozarolniczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia jest niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku, gdy z umowy zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie wynosiła co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wówczas ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że zamierza zawrzeć umowę zlecenie z ubezpieczonym na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Przychód określony zostanie w stałej kwocie miesięcznej, w wysokości brutto przekraczającej 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, czyli przekraczającej minimalną wysokość podstawy wymiaru składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Jako termin wypłaty będzie określony 10-ty dzień następnego miesiąca. Tym samym podstawa wymiaru składek za miesiąc styczeń 2023 będzie wynosić 0 zł, ale za kolejne miesiące podstawą będzie przychód przewyższający 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia.

Zleceniobiorca od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, której zakres jest inny niż zakres przedmiotowej umowy zlecenia. Z tego powodu, z tytułu wykonywania umowy zlecenia zostanie zgłoszony wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ w oświadczeniu nie zamierza od 1 stycznia 2023 r. wskazać umowy zlecenia jako tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Nawet gdyby chciał wskazać, to podstawa w wysokości 0 zł w miesiącu styczniu 2023 r. uniemożliwia dokonanie takiego wyboru.

Zleceniobiorca zamierza skorzystać z prawa wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych od 1 kwietnia 2023 r., składając oświadczenia, w których wskaże umowę zlecenie jako tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia.

Przedsiębiorca uważa, że ubezpieczony ma prawo wybrać umowę zlecenie jako tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, ponieważ w miesiącu kwietniu podstawa wymiaru tych składek nie jest niższa niż podstawa wymiaru składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Podstawę wymiaru stanowi przychód wypłacony lub postawiony do dyspozycji zleceniobiorcy z umowy zlecenia w danym miesiącu.

Przedsiębiorca ma wątpliwość czy od przychodu osiągniętego w kwietniu naliczone zostaną wyłącznie składki na ubezpieczenia zdrowotne, co w jego ocenie nie ma znaczenia, ponieważ czymś innym jest ustalanie podlegania a czymś innym naliczanie składek, co wielokrotnie było podkreślane na szkoleniach ZUS w zakresie rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń, jednym z tytułów lub wieloma tytułami była umowa zlecenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za:

prawidłowe w części dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia przez osobę równocześnie prowadzącą działalność gospodarczą, nieprawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę za miesiąc kwiecień 2023 r.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy powołanej na wstępie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostały wymienione wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpiecze...