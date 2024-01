Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenie oraz dodatkowa odprawa dla pracownika

W treści wniosku o interpretację pracodawca (spółka) wskazał, że w grudniu 2023 r. zawarł z działającymi u niego związkami zawodowymi porozumienie dot. zwolnień grupowych w trybie art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W porozumieniu spółka uzgodniła ze związkami zawodowymi zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych grupowym zwolnieniem, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z grupowym zwolnieniem. Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 11 grudnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. i będą to zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. Porozumienie zostało ogłoszone pracownikom w sposób przyjęty w zakładzie pracy i stanowi źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy.

W porozumieniu spółka i związki zawodowe uzgodniły, że pracownicy spółki będą mogli przystępować do Programu Dobrowolnych Odejść, którego szczegółowe warunki zawarte są w załączniku do porozumienia.

Zgodnie z programem, pracownicy spółki, którzy przystąpią do programu i zawrą ze spółką porozumienie o rozwiązaniu ich umowy o pracę otrzymają m.in. następujące świadczenia:

w przypadku pracowników uprawnionych do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na dzień 31 stycznia 2024 r. (a jeżeli dzień rozwiązania umowy o pracę został wyznaczony po 31 stycznia 2024 r. to na dzień rozwiązania umowy o pracę) otrzymają odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy za tzw. „skrócenie okresu wypowiedzenia" w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia. Odszkodowanie obliczane jest jako wynagrodzenie za okres od dnia następującego po rozwiązaniu umowy o pracę (jeżeli umowa rozwiązuje się 31 stycznia 2024 r.) do dnia, w którym umowa o pracę uległaby rozwiązaniu, gdyby została rozwiązana za wypowiedzeniem złożonym w dniu zgłoszenia deklaracji o przystąpieniu do programu (czyli w grudniu 2023 r.). W przypadku pracowników, których data rozwiązania umowy będzie późniejsza niż 31 stycznia 2024 r. i którzy byliby na dzień rozwiązania ich umowy o pracę uprawnieni do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, odszkodowanie będzie wynosiło 2-miesięczne wynagrodzenie. Odszkodowanie będzie liczone jak ekwiwalent za urlop; oraz pracodawca wypłaci pracownikowi odprawę pieniężną, o której mowa w art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługującej w wysokości wynikającej z ustawy, oraz pracodawca wypłaci pracownikowi dodatkową odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia brutto liczonego jak ekwiwalent za urlop.

Spółka dodała, że nie ma żadnych innych warunków nabycia prawa do odszkodowania oraz dodatkowej odprawy niż przedstawione powyżej.

Odszkodowanie oraz do...