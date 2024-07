Składki ZUS: Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu

Delegowany członek rady nadzorczej nie staje się członkiem zarządu tylko zyskuje prawną podstawę do wykonywania czynności członków zarządu, jednocześnie nie tracąc statusu członka rady nadzorczej. W takim przypadku członka rady nadzorczej należy traktować jako osobę niepodlegającą żadnym ubezpieczeniom społecznym z uwagi na pełnienie funkcji wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego - uchwały, bez konieczności zawierania dodatkowej umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej i z tego względu po stronie spółki jako płatnika składek nie powstaje obowiązek naliczania, potrącania i odprowadzania od wynagrodzenia delegowanego składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorca (spółka) we wniosku o interpretację wyjaśnił, że uchwałą rady nadzorczej w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia delegowanego członka rady nadzorczej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej został delegowany do czasowego wykonywania czynności członków zarządu spółki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące w związku z wygaśnięciem mandatów członków zarządu spółki i zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym na prezesa zarządu i członka zarządu spółki bez wyłonienia kandydatów. Delegowany członek rady nadzorczej jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę, a od czerwca 2024 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Umowa spółki nie przewiduje zawierania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, umowy o pracę o zarządzanie, czy umowy cywilnoprawnej z delegowanym. Przedsiębiorca wskazał że w wyniku delegowania nie następuje zmiana statusu osoby delegowanej, tj. nie traci ona członkostwa w radzie nadzorczej i nie uzyskuje automatycznie członkostwa w zarządzie spółki. Mandat członka rady nadzorczej na ten okres nie ulega wygaśnięciu, a jedynie „zawieszeniu”.

