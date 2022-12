Składki ZUS od wynagrodzenia prokurenta

Osoba powołana aktem powołania do pełnienia funkcji prokurenta nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Prokura nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń społecznych. Powołani do pełnienia funkcji prokurenci od stycznia 2022 r. muszą być natomiast zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pełnienia tej funkcji, a tym samym powstaje obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego z tego tytułu wynagrodzenia - wyjaśnił ZUS.