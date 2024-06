Składki ZUS od świadczeń dla pracowników: Punkty to nie posiłek

Wartość świadczenia będąca odpowiednikiem przyznawanych pracownikom co miesiąc przez pracodawcę punktów następnie wymienianych na gotowe posiłki bezpośrednio w placówkach gastronomicznych, lub w placówkach gastronomicznych za pośrednictwem aplikacji, np. "glovo", "pyszne.pl", "Uber eats" itp. do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł, nie będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - czytamy w interpretacji indywidualnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że zamierza wprowadzić dla pracowników benefit w postaci „platformy online", za pośrednictwem której pracownicy będą wymieniać przyznawane im co miesiąc przez pracodawcę punkty na gotowe posiłki bezpośrednio w placówkach gastronomicznych, lub w placówkach gastronomicznych za pośrednictwem aplikacji takich jak przykładowo „glovo", “pyszne.pl", “Uber eats" itp. Przedsiębiorca w ramach platformy ograniczył pracownikom możliwość wymiany punktów wyłącznie do lokali gastronomicznych, gdzie są możliwe do nabycia w zamian za zgromadzone punkty (w ramach ich wymiany) gotowe posiłki. Platforma zapewni przedsiębiorcy dostęp do raportów w zakresie wykorzystania/wymiany przez poszczególnych pracowników punktów na posiłki wraz ze wskazaniem punktu gastronomicznego, w którym został zamówiony posiłek. W ocenie przedsiębiorcy, wartość przyznawanych pracownikom na platformie punktów, wymienianych przez nich na gotowe posiłki będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości 450 zł miesięcznie.

Przedsiębiorca dodał, że wartość przyznawanych pracownikom co miesiąc punktów, wymienianych przez platformę na gotowe posiłki w placówkach gastronomicznych, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł, będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodne z art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się:

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych, jak również

przychodów wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość...