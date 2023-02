Składki ZUS od opłaconego przez pracodawcę kursu języka obcego

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że uchwaliła regulamin programu zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych dot. języków obcych przez pracowników spółki. Spółka uznaje, iż jej pracownicy posiadają kwalifikacje językowe niezbędne dla zajmowanych przez te osoby stanowisk. Chcąc jednak wesprzeć pracowników w ich dążeniu do poprawy umiejętności językowych oraz uwzględniając postulaty pracowników w tym zakresie, spółka uchwaliła ww. regulamin. Regulamin ten nie stanowi polecenia do udziału w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Główną zasadą tej regulacji jest to, iż pracownicy mogą brać udział w programie na zasadzie dobrowolności. Podstawą dla ustalenia zasad rzeczonego programu był art. 1036 Kodeksu pracy.

Na mocy opisywanego regulaminu, spółka zobowiązała się zapewnić pracownikom zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez pracownika, w ujęciu miesięcznym w maksymalnej wysokości do kwoty … zł brutto za podnoszenie kwalifikacji językowych. Pracownicy ubiegający się o zwrot kosztów zobowiązani są wykazać stosownym rachunkiem lub fakturą, że koszty rzeczywiście ponieśli. Regulamin ma zastosowanie wobec pracowników (warunek łączny):

od których w procesie rekrutacji wymagano znajomości języka obcego, lub które po zatrudnieniu zostały awansowane na stanowisko wymagające znajomości języka obcego, którzy regularnie w swojej pracy posługują się językiem obcym - zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Pracodawca (spółka) zobowiązał się dokonać zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji językowych, w sytuacji, gdy zajęcia językowe w których uczestniczą pracownicy, odbywają się poza godzinami pracy pracownika, tj. w czasie wolnym od pracy dla pracownika. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji językowych, jest ścisły związek merytoryczny wybranego języka obcego z zakresem obowiązków wykonywanych przez pracownika na zajmowanym stanowisku. Spółka zdecydowała się uchwalić opisywany regulamin, mając na względzie również to, iż wielu kontrahentów spółki to cudzoziemcy posługujący się różnymi językami, jak również to, iż spółka należy do grupy spółek i co się z tym wiąże kontakty z niektórymi przełożonymi czy współpracownikami wymagają znajomości języka obcego (głównie j. angielskiego).

Zgodnie z regulaminem - pracownik, który zamierza podnieść swoje kwalifikacje językowe, składa pisemny wniosek o pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji językowych zaopiniowany i zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego, nie później niż do dnia miesiąca poprzedzającego planowane rozpoczęcia kształcenia. Pracodawca wydaje decyzje o akceptacji wniosku, a jego decyzja pozostaje w mocy do odwołania przez pracodawcę lub do dnia złożenia rezygnacji przez pracownika, bądź do dnia ustania stosunku pracy pomiędzy pracod...