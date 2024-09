Składki ZUS: Od listopada nowe kody tytułu ubezpieczenia

Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza instytucję tzw. „wakacji składkowych” dla najmniejszych firm, stanowiąca wsparcie dla sektora mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli być zwolnieni przez jeden wybrany miesiąc w roku kalendarzowym z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (jeżeli przystąpili do nich dobrowolnie) jak również składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki te będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozostanie w systemie ubezpieczeń społecznych ma istotne znacznie w kwestii nabycia prawa do świadczeń krótkoterminowych, a w szerszej perspektywie do uwzględnienia tego okresu w świadczeniu rentowym czy emerytalnym.

Regulacje wprowadzone w ww. ustawie dotyczą przedsiębiorców, którzy znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób i osiągają roczne przychody do 2 mln euro. W czasie „wakacji składkowych” przedsiębiorcy będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Wobec powyższego konieczne jest wprowadzenie zmian w dokumentach ubezpieczeniowych oraz dodanie nowych kodów tytułu ubezpieczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo...