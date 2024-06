Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kosztach podatkowych

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka z o.o., która wypłaca swoim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne. W myśl regulaminu wynagradzania pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu całego roku kalendarzowego i wypłaca się je nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie, tj. do 31 marca. Zatem, dodatkowe wynagrodzenie roczne za dany rok staje się należne dopiero z dniem 31 grudnia tego roku. Spółka dokonała terminowej wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. (które stało się należne z dniem 31 grudnia 2023 r.) 15 marca 2024 r. Spółka naliczyła i zapłaciła należne składki do ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 15 kwietnia 2024 r.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych sfinansowane przez nią od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostaną opłacone w terminie są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu grudniu 2023 r. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe w wydanej interpretacji wskazał:

Stosownie do art. 15 ust. 4h ustawy o CIT, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ube...