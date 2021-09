Składki ZUS: Nieodpłatne zakwaterowanie pracowników w hotelach

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wskazał, że świadczy usługi budowlane na terenie całego kraju. W tym celu zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników budowlanych, którzy świadczą pracę od poniedziałku do piątku na terenie aktualnie realizowanych budów. Pracownicy budowlani przemieszczają się z budowy na budowę, przebywając na każdej z nich przez czas konieczny do zrealizowania zleconych im prac. Specyfika pracy sprawia że ich miejsce, a raczej miejsca pracy, są bardziej statyczne niż w przypadku np. przedstawiciela handlowego pracującego w terenie, niemniej jednak mamy do czynienia z kilkoma zmieniającymi się co pewien czas miejscami pracy, a co za tym idzie możemy w tym przypadku mówić o tzw. ruchomym miejscu pracy. Miejsce świadczenia pracy w umowie o pracę zostało określone jako: teren aktualnie realizowanych budów na terenie kraju. Ponieważ codzienny powrót do miejsca zamieszkania byłby zarówno męczący, jak i nieracjonalny z punktu widzenia ekonomicznego pracodawca organizuje nocleg dla zatrudnianych pracowników. Ma to niewątpliwie korzystny wpływ na jakość wykonywanej pracy, jak i wydajność pracowników, co niewątpliwie przekłada się na korzyści osiągane przez pracodawcę. Pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania pracowników w miejscu świadczenia pracy w ten sposób, że rezerwuje dla pracowników hotel w miejscu realizacji danego kontraktu i pokrywa wynikający stąd koszt. Zapewnienie noclegu odbywa się wyłącznie w związku z realizacją obowiązków służbowych i świadczeniem pracy na rzecz przedsiębiorcy. Pracownicy nie korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na rzecz pracodawcy z wyłączeniem podróży służbowych będą stanowić dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 tej ustawy. Przedsiębiorca korzysta jednak ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 19 wspomnianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że na gruncie ustawy o PIT i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pojęcie „przychód” jest wspólne należy domniemać, że skoro w świetle przepisów podatkowych świadczenie w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania pracowników do kwoty 500 zł miesięcznie nie stanowi podstawy naliczenia podatku dochodowego, tym samym nie będzie ono stanowiło podstawy nal...