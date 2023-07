Składki ZUS: Działalność nierejestrowana a umowa z własnym pracodawcą

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która miała wątpliwości co do rozliczania składek ZUS osoby wykonującej dla niej pracę, a która w ramach prowadzenia działalności nierejestrowanej osiąga z niej niewielkie wynagrodzenie, niepowodujące konieczności rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spółka zapytała, czy osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu z minimalnym wynagrodzeniem, która zamierza prowadzić działalność nierejestrowaną polegającą na świadczeniu usług sprzątania apartamentów i pomieszczeń biurowych w obiekcie hotelowym powinna naliczać jako płatnik i odprowadzać składki ZUS, czy w związku z prowadzeniem takiej działalności nierejestrowanej osoba ją wykonująca jest zobowiązana do zarejestrowania się na potrzeby ZUS i odprowadzania składek społecznych i/lub składki zdrowotnej. Zdaniem spółki osoba wykonująca pracę w ramach takiej działalności nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Spółka dodała, że osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną, o której mowa we wniosku posiada inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Dodatkowa działalność dla spółki wykonywana byłaby sporadycznie i w różnych terminach według potrzeb zlecającego.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, któr...