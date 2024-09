Składki ZUS członka rady nadzorczej oddelegowanego do zarządu

Delegowany członek rady nadzorczej w okresie oddelegowania do pełnienia funkcji członka zarządu - prezesa zarządu nie traci swojego statusu (nie traci członkostwa w radzie nadzorczej). W sytuacji, kiedy członek rady nadzorczej został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu i będzie pełnił tę funkcję wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego - bez zawierania umowy o pracę lub innej umowy rodzącej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, to nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), a co za tym idzie nie powstaje również obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia od wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Spółka we wniosku o interpretację wskazała, że uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy powołano członków rady nadzorczej, którzy pobierają od dnia powołania wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji. Wszyscy członkowie rady zostali zgłoszeni do ZUS i objęci ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Podstawę wymiaru składki stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Uchwałą rady nadzorczej oddelegowano członka rady nadzorczej do odwołania, nie dłużej niż na okres 3 miesięcy, do wykonywania czynności prezesa zarządu. Uchwała określa również wysokość wynagrodzenia delegowanego członka rady nadzorczej. Uchwała nie przewiduje natomiast z delegowanym zawierania umowy o pracę o zarządzanie czy umowy cywilnoprawnej. W wyniku delegowania nie następuje zmiana statusu osoby delegowanej, tj. nie traci ona członkostwa w radzie nadzorczej, delegacja nie powoduje wygaśnięcia mandatu delegowanego. Członek rady nie powinien jednocześnie wykonywać funkcji nadzorczych, gdyż na okres delegowania wyłączony jest z prac rady. Oddelegowany członek rady nadzorczej nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Zdaniem spółki, delegowany członek rady nadzorczej nie staje się członkiem zarządu tylko zyskuje prawną podstawę do wykonywania czynności członka zarządu, jednocześnie nie tracąc statusu członka rady nadzorczej. Członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu należy traktować jako osobę niepodlegającą żadnym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, z uwagi na pełnienie funkcji wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego - uchwały i z tego względu po stronie spółki jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie powstaje obowiązek naliczania, potrącania i odprowadzania od wynagrodzenia takiego członka zarządu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto, delegowany członek rady nadzorczej nie może przystąpić dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na u...