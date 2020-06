Składki ZUS: Bycie wspólnikiem spółki cywilnej nie wyklucza ulgi na start

Do osoby korzystającej z „ulgi na start”, wykonującej równocześnie inny rodzaj pozarolniczej działalności m.in. będącej wspólnikiem spółki cywilnej, nie będzie miał zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym osoba prowadząca kilka rodzajów działalności jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z jednego, wybranego przez siebie rodzaju działalności. Tak uznał ZUS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej 3 czerwcu 2019 r. W związku z tym, że uprzednio zaprzestał wykonywanie działalności gospodarczej z dniem 31 sierpnia 2012 r., spełnił warunki do skorzystania z „ulgi na start” kod tytułu ubezpieczenia 0540, gdyż zgodnie z art. 18 pkt 1 Prawa przedsiębiorców podjął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej i w związku z tym nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 pełnych miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Dodatkowo, w okresie „ulgi na start”, tj. 1 października 2019 r. przedsiębiorca stał się wspólnikiem spółki cywilnej, z której opłacał dodatkowo składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorca nie był pewny czy postąpił słusznie i czy w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. powinien opłacać tylko podwójną składkę zdrowotną bez ubezpieczeń społecznych.

W wydanej interpretacji ZUS wyjaśnił:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytaln...