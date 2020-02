Składki na ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, które pobierają zasiłek macierzyński, finansuje w całości budżet państwa. Sprawdź, co należy zrobić, aby ZUS zarejestrował Cię do tych ubezpieczeń w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Przedsiębiorca pobierający zasiłek macierzyński (opłacał wcześniej składkę na ubezpieczenie chorobowe z działalności gospodarczej) i równocześnie prowadzący działalność:

ponieważ pobiera zasiłek, jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi,

ponieważ wciąż prowadzi działalność, obowiązkowo płaci tylko składkę zdrowotną (ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są dobrowolne).

W czasie, w którym pobierany jest zasiłek macierzyński, należy wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie, jeżeli przedsiębiorca nie ma zamiaru opłacać składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zgłasza się tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 1

Krystyna prowadzi działalność gospodarczą. Opłacała składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, i od 5 listopada 2019 r. ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Krystyna nie zawiesiła działalności, ale nie chce płacić składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powinna wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a następnie zgłosić się na formularzu ZUS ZZA do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłosi Krystynę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa naliczenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które pobierają zasiłek macierzyński, ZUS nalicza od kwoty zasiłku (to tzw. podstawa wymiaru składek).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona w danym roku kalendarzowym. Nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (w 2019 r . było to 142 950 zł, a w 2020 r. – 156 810 zł). Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyc...