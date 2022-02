Składki na ubezpieczenie na życie członka zarządu są kosztem spółki

O ile prawo do (dodatkowego) świadczenia na rzecz powołanego członka zarządu wynika z uchwały zgromadzenia wspólników lub z samej umowy spółki, możliwe będzie zaliczenie kosztów opłacanych składek do kosztów uzyskania przychodów spółki, zarówno w części ubezpieczeniowej jak i co do zasady inwestycyjnej. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.