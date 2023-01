Składka zdrowotna z problemami. Rząd rozważa uproszczenia

Przedsiębiorcy skarżą się do RPO na nowe przepisy dotyczące rozliczania składki zdrowotnej. Kłopoty odnoszą się m.in. do tego, że dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej jest określany w inny sposób niż dla celów podatkowych. W niektórych przypadkach dochodzi też do płacenia składki od podstawy wyższej niż podatek dochodowy.

W oficjalnej odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o propozycjach uproszczenia ustalania składki zdrowotnej. Aktualnie trwają analizy w tym zakresie w resortach zdrowia i finansów.

„Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne ze śro...