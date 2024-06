Składka zdrowotna po sprzedaży środka trwałego

Dochód lub strata z odpłatnego zbycia składnika/składników majątku trwałego w danym miesiącu powinna być uwzględniana przy ustalaniu ogólnej kwoty dochodu za ten miesiąc uzyskiwanego z działalności gospodarczej i przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Innymi słowy strata ze sprzedaży środka trwałego wpływa na zmniejszenie dochodu z działalności gospodarczej (czy to z podstawowej działalności czy z tytułu zbycia innego składnika majątku trwałego).

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, prowadzi księgi rachunkowe i jest opodatkowany tzw. podatkiem liniowym. W ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży środków trwałych. Część ze sprzedawanych środków trwałych jest już całkowicie zamortyzowana, część jedynie częściowo. Od wartości początkowej części z ww. środków trwałych odpisy amortyzacyjne były dokonywane przed dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy strata poniesiona z tytułu sprzedaży środka trwałego, wynikająca z nieuwzględniania przy kalkulacji dochodu odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu przed 2022 rokiem, wpływa na zmniejszenie dochodu z działalności gospodarczej, przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jego zdaniem, odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów podatkowych przed 2022 rokiem nie powiększają dochodu ustalanego na potrzeby kalkulacji podstawy wymiaru składki zdrowotnej, a także nie zmniejszają straty poniesionej na transakcji. Innymi słowy, strata ze sprzedaży środka trwałego wpływa na zmniejszenie dochodu z działalności gospodarczej, a tym samym obniża podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 81 ust. 2c ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba, o której mowa w ust. 2, wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób: