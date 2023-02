Składka zdrowotna nie uwzględnia poniesionej straty

Podstawaobliczenia składki zdrowotnej nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych(zaliczki na podatek PIT). Oznacza to, że ulgi i odliczenia (np. stratapodatkowa) nie są uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej.

Przykład:

Przedsiębiorca uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane wg zasad ogólnych (skala podatkowa). W styczniu 2022 r. jego przychody wyniosły 0 zł (koszty 10.000 zł), w lutym 5.000 zł (koszty 10.000 zł), w marcu 10.000 zł (koszty 10.000 zł), w kwietniu 30.000 zł (koszty 10.000 zł), w maju 40.000 zł (koszty 10.000 zł). Przyjmijmy, że opłacane składki na ubezpieczenia społeczne za wskazane miesiące zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Łącznie przychody to 85.000 zł, natomiast koszty to 50.000 zł.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi:

za styczeń – jest obliczana na zasadach obowiązujących w grudniu 2021 roku, czyli podstawę stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale,

za luty – jest to kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.010 zł, gdyż dochód za styczeń wynosi 0 zł (zgodnie z wyliczeniem 0 zł – 10.000 zł = - 10.000 zł),

za marzec – jest to kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.010 zł, gdyż dochód za luty wynosi 0 zł (ustalony w następujący sposób – suma przychodów za styczeń i luty minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (0 zł + 5.000 zł) – (10.000 zł + 10.000 zł) – 0 zł = - 15.000 zł),

za kwiecień – jest to kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.010 zł, gdyż dochód za marzec wynosi 0 zł (ustalony w następujący sposób - suma przychodów za styczeń, luty i marzec minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (0 zł + 5.000 zł + 10.000 zł) – (10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł) – (0 zł + 0 zł) = - 15.000 zł),

za maj – jest to dochód za kwiecień, tj. 5.000 zł (ustalony w następujący sposób - suma przychodów za styczeń, luty, marzec, kwiecień minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (0 zł + 5.000 zł + 10.000 zł + 30.000 zł) – (10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł) – (0 zł + 0 zł + 0 zł) = 5.000 zł,

za czerwiec – jest to dochód za maj, tj. 30.000 zł (ustalony w następujący sposób - suma przychodów za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (0 zł + 5.000 zł + 10.000 zł + 30.000 zł + 40.000 zł) – (10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł) – (0 zł + 0 zł + 0 zł + 5.000 zł) = 30.000 zł.

źródło: www.zus.pl

Składka zdrowotna a przedsiębiorcy - kolejny problem z Polskim Ładem.

Odpowiedź MZ na interwencję Rzecznika

Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej wynikające z przepisów Polskiego Ładu

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Finansów

AKTUALIZACJA: W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia informuje o propozycjach uproszczenia ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej

Do Biura RPO wpływają skargi przedsiębiorców na nowe regulacje w zakresie rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu.

Jednym z problemów jest, że dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej jest inaczej określany niż dla celów podatkowych. Oprócz tego, że samo ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest w praktyce bardzo skomplikowane, to skutkiem zmian jest, że niektórzy przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną od wyższej podstawy niż podatek dochodowy. Takie sygnały ostatnio pojawiają się także w mediach.



Zasadniczo przedsiębiorca za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłaca składkę zdrowotną. Jest on naliczana od miesięcznej podstawy jej wymiaru, stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Gdy ustalona podstawa wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowi...