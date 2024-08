Składka zdrowotna członka zarządu przy braku zaliczki na PIT

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osobę powołaną do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania powinna być naliczona i odprowadzona na zasadach ogólnych w pełnej wysokości, od uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, bez względu na to, czy od wypłaconego tej osobie (tu: członka zarządu) wynagrodzenia spółka, pełniąca funkcję płatnika składek, jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.