Składka rentowa za zatrudnionego emeryta. Absurd? Nie, solidaryzm społeczny

Zwolnienie niektórych pracowników z obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oznaczałoby zwolnienie z obciążenia częścią składek wynagrodzeń tych pracowników i w konsekwencji - nieuzasadnionego zróżnicowania wynagrodzeń. Wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać rodzajowi pracy i wymaganym do niej kwalifikacjom z uwzględnieniem ilości i jakości pracy. Nie powinno być więc różnicowane z innych pozazawodowych względów. Ponadto wyłączenie emerytów z ubezpieczenia mogłoby stwarzać zachętę dla pracodawcy do zatrudniania emerytów w miejsce osób, za które należy odprowadzać składki, a co za tym idzie prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania szans na rynku pracy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

z roku na rok coraz więcej jest pracujących emerytów (w 2018 r. 742 tys.). Różne są motywacje osób decydujących się kontynuować aktywność zawodową. Ci o niskich emeryturach uzupełniają w ten sposób domowe budżety, inni pracują, bo chcą jeszcze służyć swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pracujący emeryci, zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płacą składki: emerytalną, rentową, wypadkową i chorobową. Składka emerytalna uprawnia ich do ponownego przeliczenia emerytury w związku ze wzrostem sumy odprowadzanej na ich rachunek w ZUS lub doliczenia stażu pracy. Składka chorobowa uprawnia do płatnego zwolnienia lekarskiego. Zupełnie nieuzasadnione jest natomiast pobieranie składki rentowej, gdyż ona do niczego nie uprawnia. Emeryt nigdy nie otrzyma renty, ponieważ ma inne świadczenie. Składka rentowa jest zatem jedynie obciążeniem nie tylko dla emeryta, ale również dla pracodawcy. Składkę tę finansują bowiem w części (1,5%) ubezpieczony i w części (6,5%) płatnik.

Pragnę zwrócić uwagę, że pan premier Mateusz Morawiecki uznał politykę senioralną za priorytet swojego rządu, a w programie przyjętym 26 października 2018 r. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” jest mowa o tworzeniu zachęt dla osób starszych do pozostawania na rynku pracy. Jednym z takich impulsów może być zmniejszenie kosztów pracy. Z pewnością rezygnacja z potrącania składki rentowej będzie korzystna zarówno dla emerytów, którzy odczują to we własnych portfelach, jak również dla pracodawców.

Na kiedy przewiduje Pani Minister wprowadzenie takich zmian ustawowych, które uwolnią emerytów i ich pracodawców od tej niesłusznie nałożonej na nich składki rentowej?

Poseł Joanna Fabisiak

Warszawa, 30 stycznia 2020 r.

Kwestia obowiązku ubezpieczenia społecznego pracowników została uregulowana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpiec...