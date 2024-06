Skarbówka zmienia podejście do opodatkowania zbiórek w Internecie

Fiskus zmienia swoje podejście do kwestii opodatkowania zbiórek w Internecie – wynika z dwóch niedawnych interpretacji indywidualnych, które wydał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jak tłumaczą eksperci firmy KPMG, w praktyce może to oznaczać, że beneficjenci takich zbiórek będą zobowiązani do płacenia podatku dochodowego PIT. Kluczowe w tym kontekście ma być to, czy da się zidentyfikować osobę wpłacającą pieniądze.