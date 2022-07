Skarbówka nie respektuje praw spadkobierców?

Organy podatkowe ograniczają prawa spadkobierców m.in. w odniesieniu do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych – wskazuje rzecznik praw obywatelskich. Do biura RPO napływają sygnały, z których wynika, że skarbówka przyjmuje niekorzystne dla podatników stanowisko i w efekcie nie respektuje podatkowych praw spadkobierców. Problemy dotyczą np. prawa do ulgi termomodernizacyjnej po śmierci osoby najbliższej.