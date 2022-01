SEO w ujęciu formalno-prawnym. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Dlaczego warto poznać kwestie formalno-prawne związane z SEO?

Przed podjęciem współpracy z agencją prowadzącą kampanie z zakresu SEO warto poznać perspektywę formalno-prawną, która obowiązuje w tej branży. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na umowę współpracy, która często bywa błędnie interpretowana przez zleceniodawców. Klienci niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy, jakich efektów mogą oczekiwać od pozycjonerów obsługujących ich stronę.

Błędne interpretacje postanowień umownych i brak wiedzy o tym, jak działa SEO, często prowadzą do zarzutów względem realizowanej usługi. Jakie są więc najważniejsze aspekty takiej współpracy od strony kontraktowej? I do czego właściwie zobowiązuje się firma pozycjonerska w umowie z klientem?

Pozycjonowanie, czyli osiągnięcie wyższej pozycji w wyszukiwarce

Większość z nas niemal każdego dnia korzysta z wyszukiwarek internetowych. Zdarza się, że wpisujemy coś w Google od kilku do kilkunastu razy dziennie. Każda wpisana fraza generuje setki wyników, co mogłoby utrudniać wybór tych najbardziej trafnych i wartościowych. Z tego względu stworzono obiektywny czynnik decydujący o kolejności wyświetlania wyników dla danego zapytania.

W tym zakresie najważniejszą rolę odgrywa popularność danej strony. Im większa popularność, tym wyższa pozycja na liście wyszukiwania (Page Rank). Ocena popularności dokonuje się za to za pomocą analizy linków odsyłających do danej strony, które roboty Google zliczają ze wszystkich stron w Internecie.

Na bezpłatne pozycje organicznie wpływają także inne czynniki. Wśród nich znajdują się takie kwestie jak Page Speed, opinie, zaawansowanie technologiczne danej witryny, czy stworzenie podstrony Zespół i umieszczenie tam nazwisk oraz zdjęć pracowników wraz z opisami. Wszystkie te działania obejmuje algorytm, który analizuje poszczególne czynniki i w ten sposób ustala kolejność wyświetlania się wyników wyszukiwarce. W rezultacie praca pozycjonera polega przede wszystkim na zwiększaniu atrakcyjności tych czynników, które aktualnie premiuje algorytm. Warto jednak wiedzieć, że sam algorytm często ulega zmianom.

Jak to właściwie działa?

Z tego względu żadna firma pozycjonerska nie jest w stanie dać gwarancji na osiągnięcie zamierzonych, z góry umówionych rezultatów. Może się zdarzyć, że pozycje będą rosnąć w wyjątkowo szybkim tempie, za to przy zmianie algorytmu zaczną ekspresowo spadać. Nikt nie może przewidzieć kiedy nastąpi taka zmiana i na czym będzie polegać.

Poza tym samo pozycjonowanie obejmuje zarówno całą witrynę, frazy, jak i słowa lub ich zbitki, które wpisują użytkownicy wyszukiwarek. Jednocześnie liczba czynności, które możemy zrobić online wciąż rośnie. Można odnotować to zwłaszcza w dziedzinie handlu, w wyniku czego rynek internetowy stał się niemal tak samo duży, jak ten stacjonarny. A coraz więcej podmiotów działających w sieci oznacza też rosnącą konkurencyjność. W wyniku tego rozwijają więc również agencje SEO, które sprawiają, że ich klienci stają się widoczni w Internecie.

Nie dziwi więc, że pojawia się coraz więcej pytań co do konstrukcji umów na usługi pozycjonowania. W odpowiedzi na te potrzeby, poniżej umieściliśmy krótką analizę najistotniejszych kwestii związanych z pozycjonowaniem od strony kontraktowej.

Jaką umowę podpisuje się z firmą pozycjonerską?

Pierwsze istotne pytanie to forma umowy podpisywanej z agencją pozycjonerską – czy powinna być to umowa o dzieło, czy umowa o świadczenie usług?

To zależy głównie od tego, czy firma zobowiązuje się do starannego działania czy do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Gdy mamy do czynienia z umową o dzieło, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do realizacji określonego dzieła, a więc osiągnięcia rezultatu. Za to obowiązkiem po stronie zlecającego jest zapłata ustalonego wynagrodzenia. Przedmiotem będzie więc czynność, która daje jakiś konkretny efekt. W tym przypadku chodzi o wyprodukowanie konkretnej ilości treści lub określony wzrost pozycji. Dlatego przy umowie o dzieło do wypłaty wynagrodzenia dochodzi jedynie w przypadku osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

Z kolei przy umowie o świadczenie usług wykonawca zobowiązuje się wyłącznie do starannego działania na rzecz zamawiającego, wymaganego w obrocie profesjonalnym. Nie daje przy tym gwarancji osiągnięcia jakiegokolwiek rezultatu. Należyta staranność nie została ustawowo zdefiniowana, jednak można określić ją (w uproszczeniu) jako wykonywanie zobowiązania w sposób poprawny, którego wymaga się od profesjonalisty, ale przy jednoczesnym zachowaniu zdrowego rozsądku.

Najbezpieczniejsza opcja dla obu stron jest taka, w której umowa o pozycjonowanie ma charakter mieszany. Wówczas nawet wtedy, gdy agencja zobowiązuje się wypozycjonowania fraz do konkretnej pozycji, to po ich osiągnięciu umowa nadal obowiązuje. Agencja podejmuje wówczas działania, które mają na celu utrzymanie tych wypracowanych pozycji.

W większości sytuacji agencje zobowiązują się jednak wyłącznie do starannego działania. Jest to dość słuszne podejście, gdy weźmiemy pod uwagę, że pozycjonowanie nie jest usługą, której efekty zależą jedynie od wykonawcy. „Wina” za niepowodzenie może wynikać ze zmiany algorytmu lub działań konkurencji. Wówcza...