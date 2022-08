Sektor biopaliw przed zmianami mającymi ograniczać wzrost cen paliw

„Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała zaburzenia na europejskim rynku paliw – w tym m.in. doprowadziła do wzrostu cen paliw. Obecna sytuacja wymaga regulacji krajowego sektora biopaliw w 2023 r., w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych. Ma to na celu ograniczenie dalszego wzrostu cen paliw, ustabilizowanie sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym oraz wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa” – czytamy w komunikacie rządu.

Obecnie krajowi producenci ciekłych paliw transportowych i importerzy mają obowiązek realizacji tzw. narodowego celu wskaźnikowego (NCW) – poprzez gwarancję minimalnego udziału biokomponentów w benzynie silnikowej i oleju napędowego. Taki udział wyrażany jest w procentowej wartości energetycznej biokomponentów i b...