Sejm zajmie się projektem ws. pomocy dla firm i rolników

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników. Posłowe PSL-Kukiz’15 proponują wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie poprzez bezpośrednią pomoc finansową na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami. Na pomoc mogłyby liczyć firmy, w których doszło do przejściowego pogorszenia warunków prowadzenia działalności. W projekcie przewidziano, że na wsparcie państwo miałoby przeznaczyć ok. 10 mld zł.