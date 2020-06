Sejm zajmie się emeryturami osób z rocznika '53

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy części urodzonych w 1953 r. kobiet. Rządowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafił już do Sejmu. Zmiany będą szersze względem wyroku TK i mają odnosić się także do mężczyzn. Nowela może mieć bezpośredni wpływ na niemal 130 tys. osób.