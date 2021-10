Sejm zaczyna prace nad emeryturami stażowymi

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano obywatelski projekt nowelizacji, w którym przewidziano wdrożenie do systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej. Przygotowany przez NSZZ „Solidarność” projekt zakłada wprowadzenie prawa do emerytury dla osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący odpowiednio 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.