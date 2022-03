Sankcje nałożone na Rosję są zbyt słabe?

Konfederacja Lewiatan powołuje się na badania naukowe, z których wynika, że w historii sankcje odniosły sukces (prowadziły do zmiany polityki) tylko w 6 proc. przypadków. Eksperci podkreślają, że w przypadku Rosji oraz Białorusi, czyli państw zaangażowanych w agresję wojskową na Ukrainę, sankcje również mogą nie przynieść spodziewanych efektów.

– Ma się wrażenie, że kolejne tury sankcji nakładane na Rosję i Białoruś są coraz bardziej wybiórcze i mało efektywne. To, co miało być „ekonomiczną bronią atomową”, okazało się być zwykłym pociskiem artyleryjskim wymierzonym w Kreml. A życie ludzkie przegrywa na szali z rachunkiem ekonomicznym. To rachunek ekonomiczny również powoduje, że najwię...