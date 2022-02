Sankcje gospodarcze na Rosję wpłyną na inflację

Szybkie nałożenie sankcji gospodarczych może powstrzymać dalszą rosyjską agresję na Ukrainę, chociaż będzie to wiązać się także z kosztami dla Europy – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci przewidują, że w konsekwencji dojdzie do podwyższenia inflacji, a w Polsce i krajach regionu może dojść również do osłabienia walut.