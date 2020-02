Sankcja administracyjna za brak informacji o zbyciu pojazdu

Interpelacja nr 1026 do ministra infrastruktury w sprawie sankcji administracyjnej za brak informacji o zbyciu pojazdu

Szanowny Panie Ministrze!

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22.08.2019 poz. 1579) wprowadza w art. 4 zmianę w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), polegającą na dodaniu art. 140 mb, który przewiduje sankcję finansową za brak zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Jest to norma retroaktywna, a więc sprzeczna z zasadą prawa rzymskiego lex retro non agit (prawo nie działa wstecz). Przepis karze nie tylko nabywających lub zbywających pojazdy po 1 stycznia 2020 r. (wtedy, gdy przepisy wchodzą w życie), ale także tych, którzy czynili to wcześniej po upływie 30 dni. Osoby, które nie dopełniły obowiązku poinformowania starosty (np. 5 lat temu), gdyż sankcji za brak takiego zawiadomienia ustawodawca wówczas nie przewidywał, będą po 30 stycznia 2020 r. karane administracyjnie za brak dopełnienia tego obowiązku w ciągu pierwszych 30 dni stycznia 2020 r.

Jest niezwykle trudne, by odtworzyć informacje o zbyciu samochodu po upływie kilku lat.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje nowelizację przepisów, która wprowadzi mechanizm znoszący sankcje za brak informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdu, które nastąpiło przed wejściem w życie wspomnianych przepisów? Poprzez wprowadzenie normy temporalnej, zakładającej, że ewentualne sankcje administracyjne będą wydawane za niepoinformowanie starosty o zbyciu samochodu po 1 stycznia 2020 r.?

2. Czy ministerstwo planuje akcje informacyjną, tak by poinformować społeczeństwo o obowiązku informowania o zbyciu pojazdu starostę?

3. Jaka jest celowość informowania o zbyciu pojazdu starosty, skoro i tak nowy właściciel musi zarejestrować pojazd w ciągu 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży? Organ i tak wie kto jest aktualnym właścicielem pojazdu.

Łączę wyrazy szacunku dr Tomasz Rzymkowski

19.12.2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1026

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w ży...