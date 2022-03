Samorządy: Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021r. - wykorzystanie w 2022r.

Interpelacja nr 30589 do ministra finansów w sprawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Szanowna Pani Marszałek,

na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu składam interpelację kierowaną do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego w sprawie jednoznacznej interpretacji art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Samorządy mają wątpliwości co do możliwości wydatkowania środków otrzymanych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw na wydatki bieżące w 2022 roku. Wątpliwości te pojawiają się w związku ze stanowiskiem prezentowanym przez niektóre regionalne izby obrachunkowe, które wskazują, iż środki te w 2022 roku powinny zostać ujęte jako przychody, a co za tym idzie - nie powinny być przeznaczane na pokrycie wydatków bieżących. Pojawiają się zatem różne, odmienne stanowiska w tej kwestii, co powoduje chaos i dezinformację.

Kiedy Ministerstwo przedstawi pisemne stanowisko w tej sprawie i jednoznacznie określi, czy obecne zapisy ww. ustawy umożliwiają samorządom wydatkowanie środków na pokrycie wydatków bieżących?

Zgłaszający: Waldy Dzikowski, 14.01.2022 r.