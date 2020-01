Samorządy chcą większego udziału we wpływach z PIT

Samorządy mają coraz większe problemy z dochodami. Jak twierdzi Związek Miast Polskich, kłopoty lokalnych władz wynikają przede wszystkim z przerzucenia na nie m.in. dużej części kosztów wprowadzenia reformy oświatowej. Środowisko samorządowe apeluje do rządu m.in. o dopłaty do realizowanych działań i większy udział we wpływach z podatku dochodowego PIT.