Samorządowcy nie chcą zamawiać w firmach bez kont na białej liście VAT

Interpelacja nr 2401 do ministra finansów w sprawie tzw. białej listy

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu składam interpelację do Ministra Finansów w sprawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, (DZ. U. z 2019 poz. 1018) która weszła w życie, co do zasady 1 września 2019 r. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w Ordynacji podatkowej oraz w tzw. ustawie o PIT i CIT.

"Biała lista" to potoczna nazwa nowej bazy podatników VAT, prowadzonej przez szefa KAS, która funkcjonuje od 1 września 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów. Jest to wykaz podatników VAT, podmiotów wykreślonych i przywróconych oraz tych, którym odmówiono rejestracji. Wykaz nie obejmuje podatników oczekujących na rejestrację jako podatnik VAT, jak również tych, którzy nigdy nie musieli dokonywać takiej rejestracji.

Od stycznia istnieje obowiązek weryfikacji, czy konto znajduje się na "białej liście", ale dotyczy to płatności powyżej 15.000 zł.

W chwili obecnej wiele jednostek samorządowych, przykładem może być, miasto stołeczne Warszawa i inne jednostki samorządowe, odmawiają zamawiania usług w firmach, których konta nie są zamieszczone na "białej liście" pomimo tego, iż usługa opiewa na kwotę 100-500 zł twierdząc, że nie będą mogły za nią zapłacić lub będą musiały powiadomić o takiej płatności urząd skarbowy.

Istnieje takie podejrzenie, iż cicha zmowa samorządowców doprowadzi do skraju bankructwa wiele małych firm, w związku ze zmniejszoną dostępnością usług.

Na poparcie mojej tezy, pragnę przedstawić jedną z rozmów, jaką przeprowadziła właścicielka jednej z warszawskich firm z panią z przedszkola.

"Pani z przedszkola chciała zamówić usługę i od razu zapytała czy moje konto jest na "białej liście". Powiedziałam jej, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ transakcja będzie dotyczyła kwoty 200 zł i to bez VAT. Pani z przedszkola powiedziała, że musi zrezygnować, ponieważ biuro finansowe oświaty (Warszawa) kategorycznie zabroniło jej zamawiania usług u przedsiębiorców, których konta nie widnieją na "białej liście". Zapytałam więc co w przypadku, kiedy usługa będzie niszowa i trudno będzie znaleźć innego wykonawcę? Powiedziała że mają tak długo szuk...