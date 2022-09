Samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych w kosztach firmy

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2019 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego na zakup samochodu osobowego o wartości ok. 62 tys. zł brutto. Samochód jest wykorzystywany w sposób mieszany (czyli także do celów prywatnych). Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z opłatami leasingowymi, tj. wartość netto faktur za raty leasingowe oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu?