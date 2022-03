Samochód dla podróżnika, blogera i vlogera - co z pełnym odliczeniem VAT?

W dobie dominującej roli internetu przedsiębiorcy w nim operujący uzyskują przychody w wyniku bardzo zróżnicowanej działalności, często dostarczając użytkownikom wartościowych informacji, wiedzę, instrukcje itp. Czasami wiąże się to z aktywnością, która postrzegana jest zwykle jako rekreacyjna, mająca sprawiać przyjemność - tak jest np. w przypadku blogów podróżniczych czy modowych.

W omawianym dzisiaj przypadku interpretacyjnym, pewna przedsiębiorcza Pani postanowiła rozpocząć działalność gospodarczą, która polegać ma na opracowywaniu, pisaniu i sprzedaży szczegółowych tras podróżniczych w formie e-booków. Będą one obejmowały m.in. szczegółowe opisy konkretnych tras podróży, opisy campingów, rekomendacje atrakcyjnych miejsc w okolicy wraz z praktycznymi uwagami co do sposobu odbycia podróży. Takie niekonwencjonalne przewodniki tras będą dotyczyć zarówno Europy, jak i Polski.

Pani planuje zakup samochodu osobowego, którym będzie się poruszała na potrzeby związane z planowaną działalnością gospodarczą. Zamierza prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz dokona stosownego zgłoszenia informacji na temat pojazdu do urzędu skarbowego zgodnie z art. 86a ust. 12 tej ustawy.

Aby móc szczegółowo opisać i zaprezentować dane trasy, przedsiębiorczyni będzie musiała sama dokonać oceny danych miejsc, spisać ile kilometrów obejmuje dana trasa, co jest po drodze godne uwagi, ile czasu zajmuje przejazd itp. W związku z tym, w czasie takich podróży Pani będzie poruszać się samochodem, o którym mowa we wniosku o wydanie interpretacji, której przedmiotem jest wątpliwość dotycząca możliwości pełnego odliczenia podatku VAT.

W podróży będą wykonywane wszelkie czynności związane z zarządzaniem firmą, tj. m.in. praca nad bieżącymi projektami tras, obsługa social-mediów, pozyskiwanie informacji niezbędnych do przewodników tras, badanie rynku itp. Zarówno pozyskiwanie informacji na temat campingów, ich lokalizacji, a także rekomendowane trasy podróży, które będą się znajdowały w przewodniku tras, będą w tej działalności kluczowe. Nie jest bowiem możliwe opisanie danej trasy, bez jej wcześniejszego przetestowania i zebrania potrzebnych informacji.

Ww. samochód osobowy w działalności gospodarczej będzie pełnił wiele ról. Będzie spełniał funkcję zarówno transportową, „mobilnego biura” jak i funkcję noclegową (zamiast namiotu). Na potrzeby dostosowania ww. samochodu do „mobilnego biura” Pani planuje zakupić dodatkową zabudowę do wnętrza pojazdu. Dodatkowo niezmiernie ważną kwestią, która będzie brana pod uwagę, jest sytuacja epidemiologiczna i zagrożenie z niej wynikające. Taki samochód będzie po części spełniał założenie izolacji od innych osób w czasie podróży związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. m. in. związanej ze zbieraniem informacji niezbędnych do opisu tras. Wówczas nie będzie trzeba korzystać z obcych miejsc noclegowych.

Samochód

Wartość początkowa pojazdu nie przekroczy limitu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 150.000,00 zł. Dodatkowo samochód osobowy zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych - zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, samochód będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Samochód jest pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Opisany samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone będzie wykorzystanie go do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zostaną określone zasady użytkowania samochodu w formie regulaminu. Postanowienia regulaminu będą mówić o konkretnym celu i zakresie użytkowania samochodu. Dodatkowo w regulaminie będzie zapis, że samochód pozostaje do dyspozycji tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania obowiązków na rzecz działalności gospodarczej. Będzie wskazane miejsce parkowania samochodu w siedzibie firmy, a także opis jak wygląda ewidencja przebiegu pojazdu, kto dokonuje jej wpisu i kiedy. Do regulaminu zostanie załączony wykaz samochodów służbowych i osób upoważnionych do korzystania z nich.

Sposób wykorzystania pojazdu określony w zasadach jego użytkowania, potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu, wyklu...